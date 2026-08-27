ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ απένανι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε (27/08) στη ρεβάνς των play offs του Europa League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.
Οι Κρητικοί βρίσκονται στη Βουλγαρία με στόχο να υπερασπιστούν το 3-0 του Παγκρήτιου και να περάσουν στη league phase της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Άαρον Ισέκα. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής.
Η αποστολή του ΟΦΗ:
Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.
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