ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ απένανι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε (27/08) στη ρεβάνς των play offs του Europa League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι Κρητικοί βρίσκονται στη Βουλγαρία με στόχο να υπερασπιστούν το 3-0 του Παγκρήτιου και να περάσουν στη league phase της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Άαρον Ισέκα. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής.

Η αποστολή του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.