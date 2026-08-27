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ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΟΦΗ στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε (27/08) στη ρεβάνς των play offs του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Στιγμιότυπο από το ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
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Ο ΟΦΗ απένανι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε (27/08) στη ρεβάνς των play offs του Europa League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι Κρητικοί βρίσκονται στη Βουλγαρία με στόχο να υπερασπιστούν το 3-0 του Παγκρήτιου και να περάσουν στη league phase της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Άαρον Ισέκα. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής.

Η αποστολή του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

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