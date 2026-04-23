Τζέιμς για Σλούκα: «Δεν ήταν πιο γρήγορος από εμένα ούτε μια μέρα στην ζωή του»

O Τι Τζει Σορτς έκανε εξαιρετική εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Λίγες ώρες μετά ο Μάικ Τζέιμς που είναι αρκετά ενεργός στα social media και ειδικά στο twitter, έπιασε κουβέντα με έναν χρήστη της πλατφόρμας. Ο συγκεκριμένος χρήστης έβαλε μια φωτογραφία του Τζέιμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγραψε «FREE MIKE».

