Τζέισον Κόλινς: Πέθανε στα 47 του ο πρώτος ανοιχτά gay παίκτης του ΝΒΑ

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο πρώην αθλητής του NBA, Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά gay παίκτης του NBA.

Ο Κόλινς άφησε την τελευταία του μετά από «ηρωική μάχη με το γλοιοβλάστωμα», όπως ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το NBA.

The following statement was issued today on behalf of the family of Jason Collins:



“We are heartbroken to share that Jason Collins, our beloved husband, son, brother and uncle, has died after a valiant fight with glioblastoma. Jason changed lives in unexpected ways and was an… https://t.co/ggzKT3cbUo — NBA (@NBA) May 12, 2026

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Τζέισον Κόλινς, ο αγαπημένος μας σύζυγος, γιος, αδελφός και θείος, απεβίωσε μετά από έναν ηρωικό αγώνα με το γλοιοβλάστωμα. Ο Τζέισον άλλαξε ζωές με απροσδόκητους τρόπους και υπήρξε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τον γνώριζαν και για εκείνους που τον θαύμαζαν από μακριά.

Είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη και τις προσευχές όλων τους τελευταίους οκτώ μήνες, καθώς και για την εξαιρετική ιατρική φροντίδα που έλαβε ο Τζέισον από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα λείψει πολύ στην οικογένειά μας».

Σύμφωνα με το ESPN, τον περασμένο Νοέμβριο ο Κόλινς είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4, μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου και υποβαλλόταν σε θεραπείες για να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου.

Ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη για να υποβληθεί σε πειραματικές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί στις ΗΠΑ. Οι θεραπείες ήταν αρκετά αποτελεσματικές, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο σπίτι του, να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του NBA All-Star Weekend στο Λος Άντζελες και να πάει σε έναν αγώνα στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Ωστόσο, ο καρκίνος επανήλθε και ο Κόλινς πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Η επίδραση του Τζέισον Κόλινς ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του μπάσκετ»

«Η επίδραση και η επιρροή του Τζέισον Κόλινς ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του μπάσκετ, καθώς συνέβαλε στο να γίνουν το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο ανοιχτές και φιλόξενες για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

«Κατά τη διάρκεια της 13ετούς καριέρας του στο ΝΒΑ, αλλά και μέσα από το αφοσιωμένο έργο του ως πρεσβευτής του προγράμματος NBA Cares, έδωσε το παράδειγμα της εξαιρετικής ηγετικής ικανότητας και του επαγγελματισμού.

Ο Τζέισον θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το γεγονός ότι έσπασε φράγματα, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που χαρακτήριζαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους πολλούς άλλους.

Εκ μέρους του ΝΒΑ, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον σύζυγο του Τζέισον, τον Μπράνσον, καθώς και στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του σε όλα τα πρωταθλήματά μας», προσέθεσε.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of NBA Cares Ambassador and former NBA player Jason Collins:



“Jason Collins’ impact and influence extended far beyond basketball as he helped make the NBA, WNBA and larger sports community… pic.twitter.com/7mygdEsDCs — NBA (@NBA) May 12, 2026

Τού είχαν δώσει τρεις μήνες ζωής

Ο Κόλινς δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι ο καρκίνος διαγνώστηκε αφού αντιμετώπιζε δυσκολίες στη συγκέντρωση. Ο όγκος στον εγκέφαλο, ήταν σαν «ένα τέρας με πλοκάμια που απλώνονταν στο κάτω μέρος του εγκεφάλου μου, με μέγεθος όσο μια μπάλα του μπέιζμπολ», είχε πει.

Ανέφερε δε ότι κατά την αρχική διάγνωση οι γιατροί τού έδιναν από έξι εβδομάδες έως τρεις μήνες ζωής αν δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τον ιδιαίτερα επιθετικό τύπο όγκου στον εγκέφαλό του.

«Άρχισα να ερευνώ το γλοιοβλάστωμα και όλες τις επιλογές μου. Ήθελα να μάθω τα πάντα γι’ αυτό που αντιμετώπιζα», έγραψε ο Κόλινς σε ένα βιωματικό άρθρο που δημοσίευσε το ESPN τον Δεκέμβριο.

«Ως αθλητής μαθαίνεις να μην πανικοβάλλεσαι σε στιγμές όπως αυτή. Αυτά είναι τα χαρτιά που μου μοιράστηκαν. Για μένα είναι σαν να λέω: "Σκάσε και πήγαινε να παίξεις εναντίον του Σακ". Θέλεις την πρόκληση; Αυτή είναι η πρόκληση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση στο μπάσκετ από το να αντιμετωπίσεις τον Σακίλ Ο’Νιλ στην ακμή του, και το έχω κάνει αυτό», πρόσθεσε.

Ο Κόλινς επέλεξε ένα θεραπευτικό σχέδιο που πίστευε ότι θα του εξασφάλιζε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής, δίνοντάς του παράλληλα την ευκαιρία να παρατείνει τη ζωή του πέρα από την αρχική πρόγνωση.

Κατάφερε να ολοκληρώσει τα αρχικά στάδια του θεραπευτικού του σχεδίου, αλλά ο καρκίνος επανήλθε πολύ γρήγορα για να μπορέσει να το ολοκληρώσει.

Ο Κόλινς αποσύρθηκε το 2014 μετά από μια καριέρα 13 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας αγωνίστηκε με τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, το Μέμφις, τη Μινεσότα, την Ατλάντα, τη Βοστώνη, την Ουάσινγκτον και επέστρεψε στους Νετς μετά τη μετακόμισή τους στο Μπρούκλιν. Στην καριέρα αγωνίστηκε σε 735 αγώνες, έχοντας 3,6 πόντους και 3,7 ριμπάουντ.

Αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Sports Illustrated το 2013, καθιστώντας τον τον πρώτο αθλητή που έχει κάνει μία τέτοια αποκάλυψει δημόσια και έχει αγωνιστεί σε κάποιο από τα τέσσερα κύρια αθλητικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ.

Ξεκίνησε το άρθρο του για το Sports Illustrated το 2013, στο οποίο αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα, γράφοντας: «Είμαι ένας 34χρονος σέντερ της NBA. Είμαι μαύρος και είμαι ομοφυλόφιλος».

Την εποχή που δημοσιεύτηκε το άρθρο ήταν ελεύθερος και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σαφές αν η αποκάλυψη της σεξουαλικής του ταυτότητας θα σήμαινε το τέλος της καριέρας του στην NBA.

«Όταν αποφάσισα να αποκαλύψω την ομοφυλοφιλία μου, δεν υπήρξε κανένα σκάνδαλο ή κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Κόλινς στο ESPN τον Νοέμβριο. «Ήταν κάτι σαν: νιώθω ότι είμαι αρκετά καλός για να παίξω στο ΝΒΑ και, παρεμπιπτόντως, είμαι ομοφυλόφιλος. Απλά για να ξέρουν όλοι τα πράγματα όπως έχουν, αυτή είναι η θέση μου. Ευτυχώς, οι Νετς ήταν η μόνη ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστώ», προσέθεσε.

Τελικά οι Μπρούκλιν του έδωσαν την ευκαιρία. Ο Κόλινς έπαιξε 22 αγώνες για τους Νετς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2013-14, μαζί με τους συμπαίκτες του Κέβιν Γκάρνετ, Πολ Πιρς, Μπρουκ Λόπεζ και Τζο Τζόνσον.

Προπονητής της ομάδας ήταν ο Τζέισον Κιντ, με τον οποίο ο Κόλινς είχε παίξει ως συμπαίκτης στην ομάδα των Νιου Τζέρσεϊ Νετς που έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ το 2002-03.

Όταν αποκάλυψε τη διάγνωσή του στον κόσμο, είπε ότι του θύμισε την απόφασή του να αποκαλύψει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2013. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν «τα καλύτερα της ζωής μου», είπε.

This one hurts. Jason Collins was a pioneer. He had courage like you've never seen. He was an incredible teammate. And having him in Brooklyn at the start of my coaching journey meant so much. Those who knew him were blessed to call him a friend. You are already missed my… pic.twitter.com/gG2jWoGRIF — Jason Kidd (@RealJasonKidd) May 12, 2026

«Η ζωή σου είναι πολύ καλύτερη όταν εμφανίζεσαι ως ο αληθινός εαυτός σου, χωρίς να φοβάσαι να είσαι ο αληθινός εαυτός σου, δημόσια ή ιδιωτικά. Αυτός είμαι εγώ. Αυτό είναι που αντιμετωπίζω», προσέθεσε.

Οι ομάδες που αγωνίστηκε εξέφρασαν τα συλλυπυτύριά τους για την απώλεια του Τζέισον Κόλινς.