Τζίμας: Άνοιξε λογαριασμό στην Premier League, σκόραρε κόντρα στη Φόρεστ

Το πρώτο του γκολ στην Premier League σημείωσε ο Στέφανος Τζίμας σκοράροντας στην εκτός έδρας νίκη της Μπράιτον μέσα στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

τζιμας μπραιτον
Μπράιτον | gazzetta
Ο Στέφανος Τζίμας άνοιξε λογαριασμό στην Premier League με την φανέλα της Μπράιτον! Ο Έλληνας επιθετικός έβαλε το δικό του λιθαράκι στην νίκη των Γλάρων μέσα στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ για την 13η αγωνιστική (0-2) σκοράροντας παράλληλα το τρίτο του τέρμα στην Αγγλία.

Ο Τζίμας είχε περάσει ως αλλαγή στο 65', στην θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ, και στο 88' κατάφερε να σκοράρει. Η Μπράιτον βγήκε στην κόντρα με τον Γκρούντα, ο Μοράτο δεν έδιωξε σωστά στην μπάλα και ο Τζίμας που ακολουθούσε τη φάση την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2 που έφερε την Μπράιτον στην 5η θέση.

