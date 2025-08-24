Τζόκοβιτς: «Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, στη Σερβία είμαστε στα πρόθυρα εμφυλίου»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για την 81η συμμετοχή του σε Major, με στόχο τον 25ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του και πέμπτο στο US Open, προσπαθώντας να ανακόψει τη φόρα των Σέλτον και Φριτζ.

Ο 38χρονος θρύλος του τένις μίλησε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την επικείμενη συμμετοχή του στο US Open, τους νεαρούς αντιπάλους του, αλλά και την απόφαση για τη μεταφορά του τουρνουά του στην Αθήνα.

