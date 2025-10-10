Τζολάκης: Ξεκίνησε από την Εθνική, ας κλείσει από την Εθνική αυτός ο «κύκλος»

Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο κύκλος ξεκίνησε από την Εθνική ομάδα. Και ελπίζω να έκλεισε με την Εθνική ομάδα! Αυτός ο κύκλος που εγώ τον λέω κακό φεγγάρι. Ξεκίνησε από το Ελλάδα-Δανία 0-3 στο Καραϊσκάκη, με το τρίτο γκολ της Δανίας από μία αχρείαστη έως κι επιπόλαια έξοδο του διεθνή γκολκίπερ.

