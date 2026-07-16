Μενού

Τζόλης: Μπορεί να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ο Χρήστος Τζόλης ενδέχεται να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, πηγαίνοντας από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ.

Reader symbol
Newsroom
Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Εθνικής | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια ανάσα από μία σπουδαία μετακίνηση βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς η Κλαμπ Μπριζ έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η μεταγραφή του στην Άρσεναλ, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να δύναται να γίνει ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ποσό του deal αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολι στη Ρόμα για τον Κώστα Μανωλά το 2019 και τα 35... χαρτιά της Μπράιτον για τον Μπάμπη Κωστούλα το προηγούμενο καλοκαίρι - με το ποσό για τον νεαρό φορ να ανεβαίνει μέσω μπόνους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ