Τζόλης: Μπορεί να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή

Μια ανάσα από μία σπουδαία μετακίνηση βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς η Κλαμπ Μπριζ έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η μεταγραφή του στην Άρσεναλ, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να δύναται να γίνει ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ποσό του deal αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολι στη Ρόμα για τον Κώστα Μανωλά το 2019 και τα 35... χαρτιά της Μπράιτον για τον Μπάμπη Κωστούλα το προηγούμενο καλοκαίρι - με το ποσό για τον νεαρό φορ να ανεβαίνει μέσω μπόνους.
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