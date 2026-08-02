Μενού

Τζόλης: «Τρέλα» στην Αγγλία, πρώτο θέμα στα ΜΜΕ της χώρας

Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στο φιλικό της Άρσεναλ με την Τζιρόνα (4-1) και τα αγγλικά ΜΜΕ τον έχουν πρώτο θέμα, αποθεώνοντάς τον!

Reader symbol
Newsroom
Χρήστος Τζόλης
Χρήστος Τζόλης | EPA/OLIVIER MATTHYS/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πρώτο θέμα σε πολλά από τα αγγλικά ΜΜΕ είναι τις τελευταίες ώρες ο Χρήστος Τζόλης, χάρη στη σπουδαία εμφάνιση που έκανε στο φιλικό της Άρσεναλ με την Τζιρόνα (1/8).


Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ