Κυψέλη: Οι Αρχές αναζητούν τον «Μάρκο» για τη νεκρή Βρετανίδα - Το προφίλ του υπόπτου

Σε έναν άνδρα έχει επικεντρωθεί η έρευνα της αστυνομίας όσον αφορά στην υπόθεση της Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρονται και από τα βρετανικά ΜΜΕ, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, η αστυνομία αναζητά «έναν άστεγο άνδρα με πολλά τατουάζ».

Το άτομο αυτό, όπως σημειώνεται σε χαρακτηριστικό δημοσίευμα του Independent, φέρεται να είχε επιχειρήσει να βιάσει μια γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού σε διαφορετικό περιστατικό.

Γίνεται λόγος για έναν άνδρα με το όνομα «Μάρκος», ο οποίος φαίνεται να ζει εντός του κτιρίου, όπου βρέθηκε νεκρή η 38χρονης στις 18 Ιουλίου.

«Η αστυνομία με ρώτησε αν τον είχα δει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή και μου είπε ότι η έρευνα αφορούσε τη Βρετανίδα γυναίκα» σημείωσε στους The Times, ένας κάτοικος της περιοχής.

«Ο Μάρκος μένει στο κτίριο όπου βρέθηκαν η σορός της και η βαλίτσα. Εκεί ζει μαζί με έναν ακόμη άνδρα, τον Γιώργο, και έχουν διαμορφώσει έναν χώρο σαν καθιστικό» σημείωσε το ίδιο άτομο.

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Έκανε λόγο για έναν άνδρα περίπου 40 ετών, με σκούρα μαλλιά και πάρα πολλά τατουάζ και στα δύο του χέρια.

«Μια Βουλγάρα που περνά κάθε πρωί από εδώ πηγαίνοντας στη δουλειά μού είχε πει ότι κάποτε προσπάθησε να της επιτεθεί, όταν επέστρεφε αργά τη νύχτα και περνούσε έξω από το κτίριο. Μου είπε ότι της επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι και προσπάθησε να τη βιάσει, αλλά κατάφερε να ξεφύγει γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έμενε εκεί μαζί με τον Γιώργο εδώ και μήνες, αλλά έχει καιρό να εμφανιστεί» κατέληξε ο μάρτυρας.

Σημειώνεται πως η 38χρονη είχε ταξιδέψει από τις ΗΠΑ για την Κύπρο και από εκεί για την Ελλάδα, όπου διέμενε ένα διάστημα σε φιλικό σπίτι στο Κερατσίνι. Στη συνέχεια ενημέρωσε πως θα πάει στην Κυψέλη για να περάσει λίγες μέρες με Αμερικανούς φίλους της, αλλά τα άτομα αυτά δεν έχουν εντοπιστεί από την αστυνομία.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια καθώς από την εξέταση της σορού δεν προέκυψαν τραύματα. Εκτιμάται ότι είχε πεθάνει πέντε έως επτά ημέρες νωρίτερα.

Βέβαιο, πάντως, κρίνεται πως κάποιος χρησιμοποιούσε το κινητό της, για μέρες μετά τη δολοφονία για να κερδίσει χρόνο και πιθανώς να εξαφανιστεί πριν βρεθεί η νεκρή.