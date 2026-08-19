O 11able (γνωστός και ως Able) κάνει βρετανικά χιουμοριστικά video με θέμα το ποδόσφαιρο. Συχνά επιχειρεί να μιμηθεί το στυλ των διάσημων ποδοσφαιριστών όταν παρουσιάζονται στο γήπεδο, δηλαδή μπαίνει στα παπούτσια του Λιονέλ Μέσι, του Νεϊμάρ, του Κριστιάνο Ρονάλντο και πολλών άλλων, με αποτελέσματα που συχνά βγάζουν γέλιο.

Ο Able μετρά 700.000 followers στο Tiktok, ενώ σε Instagram και YouTube η βάση των μόνιμων θεατών του ξεπερνά τους 300.000 τρελούς με το ποδόσφαιρο και το «καμμενο» βρετανικό χιούμορ.

Ο Able δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος με τις πρώτες του εμφανίσεις στο γήπεδο των Λονδρέζων έχει ήδη προκαλέσει τον θαυμασμό των fans. Σε ένα video με αναφορές στην Οδύσσεια (!), περιγράφει τον Τζόλη στο γήπεδο, ως έναν μπαλαδόρο με «κρύο αίμα», που δεν τον μαγεύουν οι σειρήνες και φτάνει στην Ιθάκη (σκοράρισμα) πολύ εύκολα. Είναι ο Τζολισέας!