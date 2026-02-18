Τζόουνς: Χάνει Μαρούσι, τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής

Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να στέκεται άτυχος και να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημειο ακριβως κάτω από το γονατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκο κάνοντας κάποιους μορφασμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

