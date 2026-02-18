Τζόουνς: Χάνει Μαρούσι, τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής

Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να στέκεται άτυχος και να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.
Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημειο ακριβως κάτω από το γονατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκο κάνοντας κάποιους μορφασμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Στοπ σε νέες καντίνες και ξαπλώστρες στα Κουφονήσια - Η δημοπρασία που προκάλεσε οργή
- Στο εδώλιο 3 αστυνομικοί για ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο, δεν αντέδρασα»
- Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη
- Παντελής Παντελίδης: Το λαϊκό παιδί που έκανε το αδύνατο δυνατό - 10 χρόνια από τον θάνατό του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.