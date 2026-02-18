Μενού

Τζόουνς: Χάνει Μαρούσι, τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής

O Tαϊρίκ Τζόουνς δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά παρόλα αυτά δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στο Μαρούσι (19/2, 17:00).

Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να στέκεται άτυχος και να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημειο ακριβως κάτω από το γονατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκο κάνοντας κάποιους μορφασμούς.

