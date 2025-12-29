Μενού

Τζόουνς: Ο παίκτης θέλει Ολυμπιακό, αλλά η Παρτίζαν ζητάει buy out και μιλάει με Ντουμπάι

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Tι αναφέρουν πληροφορίες του Gazzetta από το Βελιγράδι για τον μπασκετμπολίστα.

Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς | EUROKINISSI
Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς αναφορικά με τη συνέχεια της καριέρας του βρίσκεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος της EuroLeague. Μέλλον στην Παρτίζαν δεν υπάρχει για τον Αμερικανό σέντερ με τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν φθαρεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και τον ίδιο να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

