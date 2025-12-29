Τζόουνς: Ο παίκτης θέλει Ολυμπιακό, αλλά η Παρτίζαν ζητάει buy out και μιλάει με Ντουμπάι

Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς αναφορικά με τη συνέχεια της καριέρας του βρίσκεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος της EuroLeague. Μέλλον στην Παρτίζαν δεν υπάρχει για τον Αμερικανό σέντερ με τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν φθαρεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και τον ίδιο να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το χρονικό της τραγωδίας στου Γκύζη: Το σημείωμα που «ξεκλειδώνει» τα κίνητρα του 74χρονου
- Η εξομολόγηση σε ιερέα και το τέλος της αιματηρής δράσης των «σατανιστών της Παλλήνης»
- Φάνης Μουρατίδης: Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν - «Εκείνη την ώρα βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο»
- Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.