Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας χρόνος χωρίς το γελαστό παιδί και ο θρίαμβος της Εθνικής φόρος τιμής στη μνήμη του

Στην απώλεια ενός ανθρώπου τα λόγια είναι περιττά.
Πολλές φορές δεν έχουν νόημα. Στην απώλεια ενός νέου ειδικά ανθρώπου, όπως ήταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ η θλίψη είναι ανείπωτη. Όταν δεν έχει απολαύσει απόλυτα τις χαρές της ζωής. Ακόμα κι όταν δεν έχει στενοχωρηθεί με τις κακές στιγμές. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν μπορεί να παρηγορήσει την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους. Η σιωπή σ' αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως είναι η μοναδική αντιμετώπιση της κατάστασης.
