Τζόρτζεβιτς: «Αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ομπράντοβιτς»

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν μετατέθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται να εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ενώ ο Ζόραν Σάβιτς αποχώρησε από τη θέση του General Manager.
Από την πλευρά του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη του στον Ομπράντοβιτς.
