Μενού

Τζόρτζεβιτς: «Αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ομπράντοβιτς»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Παρτίζαν και την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Reader symbol
Newsroom
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν μετατέθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται να εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ενώ ο Ζόραν Σάβιτς αποχώρησε από τη θέση του General Manager.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη του στον Ομπράντοβιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ