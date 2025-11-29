Τζόρτζεβιτς: «Αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ομπράντοβιτς»

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν μετατέθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται να εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ενώ ο Ζόραν Σάβιτς αποχώρησε από τη θέση του General Manager.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη του στον Ομπράντοβιτς.

