UEFA: Βαθμολογική «ανάσα» για την Ελλάδα μετά τις νίκες ΑΕΚ και ΠΑΟ

Οι νίκες τόσο της ΑΕΚ όσο και του Παναθηναϊκού έδωσαν μεγάλη «ανάσα» στην Ελλάδα – Μειώθηκε η διαφορά από την Τσεχία στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισαν το βράδυ της Πέμπτης μεγάλες νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα και Στουρμ Γκρατς αντίστοιχα, με συνέπεια να βάλουν στο ελληνικό... σακούλι 800 βαθμούς  ενώ και ο ΠΑΟΚ έδωσε βαθμούς (200) με την ισοπαλία του κόντρα στην Μπραν.

Αντίθετα η Πολωνία κέρδισε 500 βαθμούς μετά την επικράτηση της Γιαγκελόνια, κάτι που δίνει αέρα περίπου 1000 βαθμών στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Γιαγκελόνια, Λεχ Πόζναν και Ράκοφ επικράτησαν των Κουόπιο, Λωζάνης και Ραπίντ Βιέννης, ενώ η Λέγκια Βαρσοβίας ηττήθηκε στην έδρα της από την Σπάρτα Πράγας.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα μείωσε στους 2.588 βαθμούς την απόστασή της από τη 10η Τσεχία. Πέραν της σημαντικής νίκης της Σπάρτα, οι Τσέχοι είδαν ακόμα την Σίγκμα Όλομουτς να επικρατεί της Τσέλιε. Τέλος, η Βικτόρια Πλζεν αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της με την Φράιμπουργκ.

Η βαθμολογία της UEFA

  • 09. Τουρκία 47.400 (+6.600– 3/5)
  • 10. Τσεχία 43.900 (+6.400 – 4/5)
  • 11. Ελλάδα 41.312 (+7.100 – 4/5)
  • 12. Πολωνία 40.375 (+9.375 – 4/4)
  • 13. Νορβηγία 38.387 (+5.200 – 2/5)
  • 14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)
  • 15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)
  • 16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
  • 17. Κύπρος 32.637 (+8.850- 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

  • Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η ΘΕΣΗ

  • Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
  • Τέταρτος: –

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ