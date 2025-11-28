UEFA: Βαθμολογική «ανάσα» για την Ελλάδα μετά τις νίκες ΑΕΚ και ΠΑΟ

Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισαν το βράδυ της Πέμπτης μεγάλες νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα και Στουρμ Γκρατς αντίστοιχα, με συνέπεια να βάλουν στο ελληνικό... σακούλι 800 βαθμούς ενώ και ο ΠΑΟΚ έδωσε βαθμούς (200) με την ισοπαλία του κόντρα στην Μπραν.

Αντίθετα η Πολωνία κέρδισε 500 βαθμούς μετά την επικράτηση της Γιαγκελόνια, κάτι που δίνει αέρα περίπου 1000 βαθμών στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Γιαγκελόνια, Λεχ Πόζναν και Ράκοφ επικράτησαν των Κουόπιο, Λωζάνης και Ραπίντ Βιέννης, ενώ η Λέγκια Βαρσοβίας ηττήθηκε στην έδρα της από την Σπάρτα Πράγας.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα μείωσε στους 2.588 βαθμούς την απόστασή της από τη 10η Τσεχία. Πέραν της σημαντικής νίκης της Σπάρτα, οι Τσέχοι είδαν ακόμα την Σίγκμα Όλομουτς να επικρατεί της Τσέλιε. Τέλος, η Βικτόρια Πλζεν αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της με την Φράιμπουργκ.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 47.400 (+6.600– 3/5)

10. Τσεχία 43.900 (+6.400 – 4/5)

11. Ελλάδα 41.312 (+7.100 – 4/5)

12. Πολωνία 40.375 (+9.375 – 4/4)

13. Νορβηγία 38.387 (+5.200 – 2/5)

14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)

15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)

16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)

17. Κύπρος 32.637 (+8.850- 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –