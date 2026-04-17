UEFA: Εκτός δεκάδας η Ελλάδα - Τα «εισιτήρια» της επόμενης σεζόν

Τέλος στα όνειρα της Ελλάδας για κατάληψη της δέκατης θέσης στην ειδική βαθμολογία της UEFA έβαλε ο αποκλεισμός της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η χώρα μας τερμάτισε στην 11η θέση υπολειπόμενη κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς απέναντι στους Τσέχους, όμως η νέα σεζόν θα τη βρει από διαφορετική αφετηρία. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.

Έτσι, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια δεν μετατρέπονται καθόλου, σε σχέση με την περσινή σεζόν, οι ελληνικές ομάδες δικαιούνται ακριβώς τα ίδια.

Τα εισιτήρια που εξασφάλισε η Ελλάδα για τη σεζόν 2026-27 είναι τα εξής:

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

(μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Παράλληλα, ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, η ομάδα που θα κατακτήσει του χρόνου τη Super League δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών τη σεζόν 2027/2028.

Από την πλευρά του ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα play-offs του Europa League.