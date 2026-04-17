UEFA: Εκτός δεκάδας η Ελλάδα - Τα «εισιτήρια» της επόμενης σεζόν

Τέλος στα όνειρα της Ελλάδας για κατάληψη της δέκατης θέσης στην ειδική βαθμολογία της UEFA έβαλε ο αποκλεισμός της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Η χώρα μας τερμάτισε στην 11η θέση υπολειπόμενη κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς απέναντι στους Τσέχους, όμως η νέα σεζόν θα τη βρει από διαφορετική αφετηρία. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.
Έτσι, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια δεν μετατρέπονται καθόλου, σε σχέση με την περσινή σεζόν, οι ελληνικές ομάδες δικαιούνται ακριβώς τα ίδια.
Τα εισιτήρια που εξασφάλισε η Ελλάδα για τη σεζόν 2026-27 είναι τα εξής:
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
Παράλληλα, ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, η ομάδα που θα κατακτήσει του χρόνου τη Super League δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών τη σεζόν 2027/2028.
Από την πλευρά του ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα play-offs του Europa League.
- Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να βανδάλισαν το σχολείο
- Θάνατος Μυρτούς: «Έψαχνε ταραγμένος ταξί», μαρτυρία για τον 23χρονο - Τα ευρύματα στο μοιραίο δωμάτιο
- Καιρός: Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη - Η εικόνα για το Σαββατοκύριακο
- Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: «Άθλια η ομιλία σας, αλλά είναι και από τις τελευταίες»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.