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Δημοσκόπηση GPO: Άλλη κυβέρνηση ζητούν 7 στους 10 - Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση από την GPO αποτυπώνει πώς υποδέχτηκαν οι πολίτες τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού αλλά και επιθυμία να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.

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Πώς υποδέχτηκαν οι πολίτες την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση από τη GPO που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star, τις προσδοκίες που έχουν από την ηγεσία τους, αλλά και τι περιμένουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για το τι θα ήθελαν οι πολίτες να συμβεί στις επόμενες εκλογές που θέτει η δημοσκόπηση με 7 στους 10 που απάντησαν να επιθυμούν να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση στη θέση της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.

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Πρόθεση ψήφου: Πτώση της ΝΔ σε σχέση με τον Μάρτιο

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6%. Ωστόσο κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση ψήφου.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση.

Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%.

Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.

Πρόθεση ψήφου
Πρόθεση ψήφου | GPO
Εκτίμηση ψήφου
Εκτίμηση ψήφου | GPO

 

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Η ΕΛΑΣ αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ 64,9%, τη Νέα Αριστερά 33,3% , το Μέρα 25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.

Η Ελπίδα για την Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 25,7%, την Φωνή Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,2% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%.

Τσίπρας ψήφοι
Προέλευση εισροής ψήφων ΕΛΑΣ | GPO
Καρυστιανού ψήφοι
Προέλευση εισροής ψηφοφόρων στην Ελπίδα για την Δημοκρατία | GPO

Ποιος θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κ. Μητσοτάκης 26,3%,
  • Α.Τσίπρας 15,1%,
  • Ν.Ανδρουλάκης 8,2%,
  • Κ. Βελόπουλος 7,3%,
  • Μ.Καρυστιανού 7,1%.
  • Κανένας απαντά αυθόρμητα το 18,7%.

7 στους 10 ζητούν άλλη κυβέρνηση

Μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση GPO
69.1% θέλουν να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση | Δημοσκόπηση GPO

Οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ 15,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 7,8%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 7,8% το ΚΚΕ 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Κανένα απαντά το 29,3%

Κόμμα για εναλλακτική κυβέρνηση
Κόμμα για εναλλακτική κυβέρνηση | Δημοσκόπηση GPO

 

Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μ. Καρυστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Α. Τσίπρα 32,6%

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