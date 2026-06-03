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Οι έδρες που θα έπαιρναν τα κόμματα σύμφωνα με τις τωρινές δημοσκοπήσεις: Ποια «βγάζουν» δικομματική κυβέρνηση

Πώς μεταφράζονται σε έδρες τα ποσοστά που δίνουν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στα κόμματα; Θα μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση;

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Συνεδρίαση της Βουλής | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Το πώς έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές ισορροπίες μετά την είσοδο των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώθηκε ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.

Με βάση τα αποτελέσματά τους η εκπομπή Live News επιχείρησε να κάνει την κατανομή των ποσοστών που φαίνεται να συγκεντρώνουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου σε έδρες.

Αν λοιπόν τα ποσοστά της εκτίμησης ψήφου μαζί με εκείνα της κατανομής των αναποφάσιστων ήταν πραγματικά αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης, πόσες έδρες θα έπαιρναν τα κόμματα και θα μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση αυτοδύναμη ή συνεργασίας;

Εκτίμηση ψήφου
Εκτίμηση ψήφου (Σενάριο Κατανομής Αναποφάσιστων) | PULSE/ΣΚΑΪ

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Οι έδρες που θα έπαιρναν τα κόμματα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με το Live News η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 123 έδρες έναντι 156 εδρών που έχει σήμερα. Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα θα έπαιρνε 46 έδρες ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ 34 έδρες. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 32 έδρες, το ΚΚΕ 20, η Ελληνική Λύση 19, η Πλεύση Ελευθερίας 15 και η Φωνή Λογικής 10. 

Με βάση αυτές τις έδρες, δικομματική κυβέρνηση θα προέκυπτε μόνο αν συνεργαζόταν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ή την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

 

 

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