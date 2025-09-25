UEFA: Ετοιμάζει «κόκκινη κάρτα» στο Ισραήλ – Προς αποκλεισμό λόγω Γάζας

H Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (UEFA) φέρεται να κινείται προς ψήφιση πρότασης για την αναστολή της συμμετοχής της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγές του Associated Press, η πλειοψηφία της 20μελούς εκτελεστικής επιτροπής της UEFA αναμένεται να στηρίξει την πρόταση.

Αν η πρόταση εγκριθεί, οι εθνικές και συλλογικές ομάδες του Ισραήλ θα αποκλειστούν από διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ανδρική ομάδα του Ισραήλ έχει προγραμματισμένα παιχνίδια με τη Νορβηγία και την Ιταλία τις επόμενες εβδομάδες.

Διπλωματικές πιέσεις και η στάση της FIFA

Παραμένει ασαφές αν η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) θα στηρίξει την αποβολή του Ισραήλ. Η στενή σχέση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργεί ερωτήματα για την τελική στάση της ομοσπονδίας.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις έχουν ενταθεί, με αφορμή τις ανθρωπιστικές συνέπειες της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ πρότεινε την αποβολή του Ισραήλ, όπως συνέβη με τη Ρωσία το 2022. Παράλληλα, επτά ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν FIFA και UEFA να αναστείλουν τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Αντιδράσεις εντός UEFA και πολιτικά μηνύματα

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει δείξει σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ. Στον τελικό του Super Cup στην Ιταλία, εμφανίστηκαν πανό με μηνύματα όπως «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά».

Αντίστοιχα, στον τελικό του Champions League, οι φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν ανάρτησαν πανό με το μήνυμα «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα», χωρίς να υπάρξει πειθαρχική παρέμβαση από την UEFA.

Η αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση του Κατάρ, η οποία έχει διαμεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο.

Στην Ελλάδα, στον αγώνα του Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον ΠΑΟΚ για το Europa League, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και εμφανίστηκαν πανό με το μήνυμα «Stop Genocide».

Παρασκήνιο και αντιδράσεις από την ισραηλινή πλευρά

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Μοσέ Ζουάρες, φέρονται να κινούνται παρασκηνιακά για να αποτρέψουν την αποβολή του Ισραήλ από την UEFA.

«Η σωστή κίνηση είναι να ενεργούμε υπεύθυνα και όχι με δηλώσεις», ανέφερε το γραφείο του Ζοχάρ.

