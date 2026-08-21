UEFA: Η Ελλάδα έχασε ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο την Τσεχία στην 11η θέση

Μόνο ο ΟΦΗ έκανε τη δουλειά του στα τρία ματς που έδωσαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη το βράδυ της Πέμπτης, καθώς διέλυσε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, είναι με το 1,5 πόδι στη League Phase του Europa League και έδωσε 200 βαθμούς στη χώρα μας.

Από την άλλη, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ χάρισαν από 100 πόντους, με το σύνολο της βραδιάς να γράφει 400 βαθμούς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Οι πράσινοι αποδείχθηκαν ιδανικοί αυτόχειρες, καταφέρνοντας να δεχθούν δύο γκολ από τη Χράντερς Κράλοβε στο φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ μένοντας στο 2-2, ενώ ο Δικέφαλος παρά το γεγονός πως πίεσε την Μπραν για την ανατροπή, το 1-1 ήταν το αποτέλεσμα στην Τούμπα.

Η χώρα μας παραμένει φυσικά στη δωδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την Τσεχία να παίρνει μονάχα 100 βαθμούς και τη διαφορά να μειώνεται μεν αλλά όχι όσο θα μπορούσαμε - με τη μονομαχία του Πράσινων με την Χράντετς να είναι πολύ σημαντική, μια και οι Τσέχοι είναι άμεσοι ανταγωνιστές μας. Από εκεί και μέρα, καταγράφηκε και η ήττα (3-0) της Βικτόρια Πλζεν από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa, καθώς και εκείνη (1-0) της Γιάμπλονετς από τη Ρέιντζερς στο Conference.



Η δε Πολωνία, που είναι δέκατη, σφράγισε τα εισιτήρια για το Europa League με Γιαγκελόνια (4-0 την Ιμπέρια) και Λεχ Πόζναν (7-0 την Τουν), εντούτοις είναι πολύ πιθανό να χάσει μετά την Κατοβίτσε, και την Γκόρνικ Ζάμπρζε, που έχασε 3-2 εντός έδρας από τη Μονακό. Η Ράκοφ από την άλλη, έμεινε ζωντανή μετά το 2-2 στο Σπλιτ ενάντια στη Χάιντουκ. Συνοψίζοντας, αποτελεί υψίστης σημασίας να πάει η Ελλάδα με πέντε ομάδες στη league phase και ειδικά να αποκλείσει ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς στην Τσεχία.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Πολωνία 44.825 (4/5)

11. Τσεχία 44.325 (4/5)

12. Ελλάδα 42.012 (5/5)

13. Δανία 37.556 (4/4)

14. Νορβηγία 35.412 (5/5)