UEFA : «Καλπάζει» προς την 10η θέση η Ελλάδα - Μία ανάσα από την Τσεχία

Η ΑΕΚ πήρε νίκη - πρόκριση με 4-0 επί της Τσέλιε και κάπως έτσι μετά και τη νίκη του Παναθηναϊκού η Ελλάδα προσέθεσε ακόμη 800 πόντους στην βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας έφτασε τους 47.912 πόντους και πλησιάζει ακόμη περισσότερο την 10η Τσεχία η οποία πήρε πόντους μονάχα από την ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς απέναντι στην Μάιντς και έφτασε τους 48.525 βαθμούς.

Πλέον, η Ελλάδα απέχει 613 πόντους από την Τσεχία και τη 10η θέση της UEFA. Με τη νίκη να αξίζει 400 βαθμούς γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η χώρα μας βρίσκεται μία ανάσα από τους Τσέχους.

Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος την 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα play-offs του Europa League.

Βαθμολογία UEFA

9. Τουρκία 51.475 (2/5)

10. Τσεχία 48.525 (2/5)

11. Ελλάδα 47.912 (2/5)

12. Πολωνία 46.250 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 41.237 (1/5)

15. Κύπρος 35.643 (1/4)

16. Ελβετία 34.700 (0/5)