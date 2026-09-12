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Ultimate Championship: Στην κορυφή ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,35μ

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, παίρνοντας το χρυσό και 150.000 δολάρια.

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Μίλτος Τεντόγλου
Μίλτος Τεντόγλου | In Time Sports
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Με τον πλέον μυθικό τρόπο αποχαιρέτησε τη σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Αφήνοντας πίσω του την απώλεια του Diamond League στις Βρυξέλλες, ο δις Ολυμπιονίκης κυριάρχησε στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,35μ. κατέκτησε την 1η θέση, σηκώνοντας το ειδικό τρόπαιο και εισπράττοντας το βραβείο των 150.000 δολαρίων.

Ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ τον απείλησε στο φινάλε αγγίζοντας τα 8,34μ. (2ος, 75.000$), όμως ο Έλληνας σταρ αντέξατε στην πίεση. Κλείνοντας μια εκπληκτική χρονιά με το 4ο διαδοχικό χρυσό σε Ευρωπαϊκό, ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ (8,66μ.) και σπουδαίες πτήσεις, ο Τεντόγλου στρέφει πλέον το βλέμμα του στο 2027 και το μεγάλο του όνειρο: το «απόλυτο άλμα» που του προμήνυσε ο Μάικ Πάουελ με ορίζοντα το Λος Άντζελες.

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