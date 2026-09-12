Ultimate Championship: Στην κορυφή ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,35μ

Με τον πλέον μυθικό τρόπο αποχαιρέτησε τη σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Αφήνοντας πίσω του την απώλεια του Diamond League στις Βρυξέλλες, ο δις Ολυμπιονίκης κυριάρχησε στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,35μ. κατέκτησε την 1η θέση, σηκώνοντας το ειδικό τρόπαιο και εισπράττοντας το βραβείο των 150.000 δολαρίων.
Ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ τον απείλησε στο φινάλε αγγίζοντας τα 8,34μ. (2ος, 75.000$), όμως ο Έλληνας σταρ αντέξατε στην πίεση. Κλείνοντας μια εκπληκτική χρονιά με το 4ο διαδοχικό χρυσό σε Ευρωπαϊκό, ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ (8,66μ.) και σπουδαίες πτήσεις, ο Τεντόγλου στρέφει πλέον το βλέμμα του στο 2027 και το μεγάλο του όνειρο: το «απόλυτο άλμα» που του προμήνυσε ο Μάικ Πάουελ με ορίζοντα το Λος Άντζελες.
- Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Μπονάτσο: Επτά διάσημοι Έλληνες που μας σόκαραν με τον αιφνίδιο θάνατό τους
- «20 λεπτά αναμονή για τουαλέτα και πουθενά καθίσματα»: Το αεροδρόμιο-εφιάλτης που εύχεσαι να μην προσγειωθείς ποτέ
- Γιώργος Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρύπνια την Κυριακή η σορός του - Η ανακοίνωση της οικογένειας
- Η αμήχανη αλήθεια για τις ερωτικές σκηνές στο «Βασικό Ένστικτο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.