US Open: Πρεμιέρα με το δεξί και επιβλητική εμφάνιση για τη Μαρία Σάκκαρη

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο US Open η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια παίζοντας πολύ καλά νίκησε πανάξια την 38χρονη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία με 6-3, 6-2 σε 85 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο.

Το παιχνίδι άνοιξε με δύο διαδοχικά break, με τη Σάκκαρη να απαντά στην πρώτη της ευκαιρία στην Τατιάνα Μαρία, για το 1-1. Η Σάκκαρη στο 3ο game χρειάστηκε να σώσει τρία break point και με τον 1ο άσο στον αγώνα να προηγηθεί με 2-1.

Με τρεις winners στη σειρά η Σάκκαρη έφθασε σε 2ο διαδοχικό break για το 3-1 και χωρίς να κινδυνεύσει στο δικό της service game, ξέφυγε με 4-1. Αμέσως μετά η Σάκκαρη δημιούργησε τριπλό break point (0-40), όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε με την Τατιάνα Μαρία να κάνει το 4-2.

Παρά τα διπλά λάθη, δύο στο 7ο game, η Σάκκαρη πέτυχε το 5-2 και στο 9o game είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το σετ, προηγήθηκε 40-30 κι έπειτα από το λάθος της Τατιάνα Μαρία έφθασε στο 6-3, έχοντας βγάλει 22 winners!

Sakkari looks within to defeat Maria! pic.twitter.com/G7fzXcwLca — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Η Σάκκαρη είχε την ψυχραιμία να κλείσει το πρώτο της service game στο 2ο σετ, για το 1-1 και στο 3ο game έφθασε στο ζητούμενο, το break προσπερνώντας με 2-1. Συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς έκανε το 3-1 και κυριαρχώντας με νέο break ξέφυγε με 4-1.

Ακόμα και τη στιγμή που η Τατιάνα Μαρία με break μείωσε σε 4-2, η Σάκκαρη δεν έχασε τη συγκέντρωσή της, απάντησε με το δικό της break για το 5-2, για να ακολουθήσει το κερασάκι στην τούρτα, love game, 6-2 και πρόκριση.

Maria Sakkari gets the running backhand down the line! 🔥 pic.twitter.com/KsdTPSEiaW — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρόκριση στον 2ο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτόλινα και την Άννα Μπόνταρ από την Ουγγαρία, που θα παίξουν λίγο αργότερα στο Grandstand.