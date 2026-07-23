VAR: Τι ισχύει για τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων για τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA αρχίζουν! Ο 3ος ΠΑΟΚ και ο 4ος Παναθηναϊκός είναι οι πρώτες ομάδες που μπαίνουν στον «χορό», καθώς ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου τους «έστειλε» στον 2ο προκριματικό του Europa League και του Conference League, αντιστοίχως.
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