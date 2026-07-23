Δεν είναι μόνο ο Γιαμάλ: Άλλο ένα μωρό που φωτογραφήθηκε με τον Μέσι έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτισε το Μουντιάλ 2026 με το κεφάλι χαμηλά, έχοντας χάσει την ευκαιρία να προσθέσει ένα δεύτερο παγκόσμιο τίτλο την ευρεία συλλογή του. Αλλά, δύο από τα «μωρά» του στέφτηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Η φωτογραφία του με τον Λαμίν Γιαμάλ, όταν ο δεύτερος ήταν βρέφος, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Πλέον, όμως, αποκαλύπτεται πως έχει πόζα με άλλο ένα μωρό, που ως ενήλικας πια συμμετείχε στην Εθνική Ισπανίας και κέρδισε το πρόσφατο Μουντιάλ.

Ο Πάου Κουμπαρσί επιβεβαίωσε πως είναι εκείνος που είναι ξαπλωμένος δίπλα στον Μέσι, σε φωτογραφία απ΄όταν ήταν λίγων μηνών.

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Και αυτή η εικόνα τραβήχτηκε στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της Μπαρτσελόνα, όπου ο Αργεντίνος έχτισε τη ζωή και την καριέρα του.

«Ναι, εγώ είμαι το παιδί με τον Λίο. Είναι υπέροχη ανάμνηση, αλλά προτιμώ να παραμένω ήρεμος γι΄αυτό και να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά» είπε.

Η επιβεβαίωση από πλευράς του έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους να αστειευτούν πως όποιο μωρό αγγίζει ο Μέσι, γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Και ποιος μπορεί να πει όχι, άλλωστε;