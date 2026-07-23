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Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Παιδείας

Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις για το 2026 από το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για τις Βάσεις.

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Βάσεις Πανελλήνιες
Ανακοίνωση βαθμολογιών στις Πανελλήνιες | Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλος
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Βγήκαν οι Βάσεις 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Βάσεις 2026: Πώς θα δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες

Α) Αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του

Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr   πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας λαμβάνουν προοδευτικά τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Ειδικότερα, για τα αποτελέσματα των Σχολών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

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