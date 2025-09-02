Το VAR των... φτωχών επεκτείνεται και κερδίζει εντυπώσεις

Η FIFA έχει σχεδιάσει ένα νέο σύστημα ανάλυσης φάσεων, πιο οικονομικό από το VAR. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι φάσεις εξετάζονται μόνο όταν το ζητήσει ο προπονητής, στον οποίο επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός αποτυχημένων αιτημάτων.
Το σύστημα σχεδιάστηκε για τις οικονομικά ασθενέστερες ποδοσφαιρικές χώρες, αλλά σε καμία περίπτωση δε συνάδει με το… ρητό «όπου φτωχός και η μοίρα του».
