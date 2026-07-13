«Wonderwall» και «Hey Jude»: Τα τραγούδια - ύμνοι των Άγγλων φιλάθλων για τους παίκτες τους

Δύο κλασικά τραγούδια συντροφεύουν την εθνική της Αγγλίας στο Μουντιάλ: από τη μία το Wonderland των Oasis και από την άλλη το Hey Jude των Beatles ενώνουν τους φιλαθλους στους πανηγυρισμούς για τις νίκες της που την έχουν φτάσει στον ημιτελικό.

Η παράδοση με το Wonderland ξεκίνησε μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας στο εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Ντάλας, όταν οι υπεύθυνοι ψυχαγωγίας του σταδίου της FIFA επέλεξαν να παίξουν το "Wonderwall" αντί για το συνηθισμένο τραγούδι της ομάδας μετά τον αγώνα, "Sweet Caroline".

Καθώς έπαιζε το τραγούδι, παίκτες της Αγγλίας και χιλιάδες οπαδοί ξεκίνησαν να το τραγουδούν μαζί. Έτσι, έγινε γρήγορα παράδοση μετά τις νίκες, με το Wonderland να γίνεται σύμβολο ελπίδας για την ομάδα της Αγγλίας που κυνηγά τον πρώτο της τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966.

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Η αναβίωση του τραγουδιού έχει ωφελήσει επίσης και τους Oasis στις πλατφόρμες streaming, προσθέτοντας στην ανανεωμένη δημοτικότητα του συγκροτήματος μετά την επιτυχημένη περιοδεία επανένωσής του το 2025.

Αντιδρώντας στην ανανεωμένη επιτυχία του τραγουδιού, ο frontman των Oasis, Liam Gallagher, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η αναβίωση του κομματιού ήταν άξια επειδή είναι «ένα κλασικό».

Παράλληλα, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει κέρδισε επάξια το δικό του τραγούδι, το Hey Jude των Beatles, μετά τη νίκη με 2-0 επί του Παναμά το Σάββατο αφού έχει βρεθεί στο επίκεντρο με την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Άραγε οι φίλαθλοι θα τα τραγουδήσουν και στον ημιτελικό με την Αργεντινή την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 22:00;