Μια εξαιρετική επίδοση χάρισε πάλι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος «πέταξε» στα 6.15μ. στο World Athletics Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην «τιτανομαχία» με τον Ντουμπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυναμικά στον αγώνα και ξεπέρασε διαδοχικά τα 5,60μ., 5,80μ. και 5,95μ. Στα 6,05μ. χρειάστηκε να επιμείνει, καθώς μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε με την τρίτη να παραμείνει στη μάχη.

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 6,15μ., όταν ο Καραλής πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, προκαλώντας νέα ανατροπή στην εξέλιξη του τελικού. Ο Ντουπλάντις απάντησε άμεσα και διατήρησε την πρωτοπορία.

Στα 6,20μ., ύψος που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Καραλής δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς το άλμα του. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 6,25μ., κυνηγώντας το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χωρίς όμως επιτυχία, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Ο Καραλής έκλεισε έτσι με τη δεύτερη θέση την αγωνιστική του χρονιά, αφήνοντας ξανά το αποτύπωμά του σε μια μεγάλη μονομαχία με τον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου.