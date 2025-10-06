Ξέσπασμα Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε μέσω Instagram σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν τα παιδιά του, ενώ ζήτησε να μην ανεβάσει κανείς ξανά τα παιδιά του σε καμία πλατφόρμα, ώστε να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή. Ο Έλληνας σταρ ζήτησε να σταματήσουν να γράφονται ψέματα και να θέτουν σε κίνδυνο την οικογένεια του.
Αναλυτικά
«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.
Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.
Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.
Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ» έγραψε ο ηγέτης των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας.
