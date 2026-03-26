Ξύλο στο Αμύντας-Ανόρθωση: Έξαλλος ο Βλιώρας, πήραν την μπάλα από παιδάκι για να την πετάξουν

Σε ένα ματς... θρίλερ ο Αμύντας επικράτησε εντός έδρας της Ανόρθωσης Βόλου με 92-87 και παρέμεινε στην κατηγορία της Α1 γυναικών.

Πέρα από το διαδικαστικό της κατάστασης, μετά το φινάλε της αναμέτρησης αυτό που έμεινε ήταν η μεγάλη σύρραξη που προκλήθηκε στο παρκέ των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τη μετάδοση του ματς στο Youtube του Αμύντα BC, οι οπαδοί της ομάδας φαίνεται να φωνάζουν συνθήματα κατά του προπονητή της Ανόρθωσης, Γιώργου Βλιώρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και στράφηκε με τη σειρά του προς την εξέδρα.

