Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχές από σήμερα και νέα επιδείνωση από Παρασκευή

Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, με την κακοκαιρία να συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα, φέρνοντας τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Στα βόρεια, από το βράδυ, θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου θα πέσουν χιόνια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή είναι φυσιολογική για την εποχή, με καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Για την Αττική προβλέπονται ασθενείς, τοπικές βροχές, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε ορεινά άνω των 900–1.200 μέτρων.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται την Παρασκευή σε όλη τη χώρα και να επηρεάζουν και την Αττική, πιθανώς με έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους. Παράλληλα, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι, μετά από μια ήπια Πέμπτη, ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με έντονες βροχές και χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι τις αρχές Απριλίου, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται προς τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Για σήμερα (26/03), ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα, όμως από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.