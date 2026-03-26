Τραμπ για Ιράν: «Θέλουν απεγνωσμένα συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν» - Διάψευση από την Τεχεράνη

Η 26η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ολοκληρώνεται με αντικρουόμενα μηνύματα από ΗΠΑ και Ιράν, όχι μόνο για την έκβαση των επαφών με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ακόμη και για το αν υπάρχουν ουσιαστικά διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας τα ξημερώματα της Πέμπτης στο ετήσιο δείπνο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής για το Κογκρέσο, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ποτέ δεν έχει δει άλλους να επιδιώκουν τόσο έντονα διαπραγματεύσεις όσο οι Ιρανοί». Παράλληλα, υποστήριξε πως έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων, κάνοντας λόγο για την καλύτερη πρώτη χρονιά προεδρίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν δημόσια επαφές, φοβούμενοι αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας τους. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη άμεσες συνομιλίες, διευκρινίζοντας πως τα όποια μηνύματα από τις ΗΠΑ διαβιβάζονται μέσω τρίτων και δεν συνιστούν επίσημες διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση αποτυχίας των επαφών, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε σκληρότερη στάση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου, αλλά μια μόνιμη λύση, θέτοντας παράλληλα ζήτημα αποζημιώσεων και εγγυήσεων για το μέλλον.

Το Ιράν έχει απορρίψει ως υπερβολικούς τους όρους της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Μεταξύ των βασικών του απαιτήσεων περιλαμβάνονται η παύση των επιθέσεων, η ύπαρξη εγγυήσεων για μη επανάληψή τους, η καταβολή αποζημιώσεων, ο τερματισμός επιθέσεων σε συμμάχους του στην περιοχή και η διεθνής αναγνώριση του ρόλου του στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική απάντηση της Τεχεράνης στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων ήταν αρνητική, χωρίς όμως να αποκλείεται η περαιτέρω εξέτασή του. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να γίνεται μέσω μεσολαβητών, όπως το Πακιστάν και ενδεχομένως η Τουρκία, που εξετάζονται και ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ φέρονται να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας. Από την άλλη, το Ιράν ενισχύει την άμυνά του σε κρίσιμα σημεία, προετοιμαζόμενο για πιθανή κλιμάκωση.

Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με Ιρανούς αξιωματούχους να προειδοποιούν για τις συνέπειες ενδεχόμενης χερσαίας επέμβασης, ενώ παράλληλα περιφερειακοί και διεθνείς παράγοντες τοποθετούνται υπέρ είτε της συνέχισης της πίεσης είτε της αναζήτησης διπλωματικής λύσης.

Τέλος, στο Ισραήλ εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή αιφνιδιαστική ανακοίνωση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, με την ισραηλινή ηγεσία να εξετάζει επιτάχυνση στρατιωτικών επιχειρήσεων ώστε να διαμορφώσει ευνοϊκότερους όρους πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.