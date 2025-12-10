Υπερυπολογιστής έβγαλε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να προκριθεί στο Champions League

Από χθες το απόγευμα, μετά και τη νίκη επί της Καραϊράτ με 1-0 στην Αστάνα, οι ελπίδες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play offs του Champions League αναπτερώθηκαν.
Με 9 ματς να απομένουν για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον έχουν βγάλει... κομπιουτεράκια για να υπολογίσουν πόσους βαθμούς χρειάζονται για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τα μηνύματα των 6 έξαλλων γαλάζιων, το ορθογραφικό που έβγαλε μάτι και η επιστροφή Χατζηδάκη
- Η Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Το τραγούδι που ξεσήκωσε τους αγρότες
- Iουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο στα μπουζούκια: «Στεναχωρήθηκα, το συζήτησα με τον πνευματικό μου»
- Φωτιά στα τηλεοπτικά πλατό μετά το ξέσπασμα Μαγγίρα: Όλη η αλήθεια για τους «φορετούς» στις εκπομπές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.