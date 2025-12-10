Μενού

Υπερυπολογιστής έβγαλε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να προκριθεί στο Champions League

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data υπολόγισε τις πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός να συνεχίσει στο Champions League.

Καϊράτ - Ολυμπιακός
Πανηγυρισμοί για το γκολ του Ζέλσον στο ματς Καϊράτ - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Από χθες το απόγευμα, μετά και τη νίκη επί της Καραϊράτ με 1-0 στην Αστάνα, οι ελπίδες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play offs του Champions League αναπτερώθηκαν.

Με 9 ματς να απομένουν για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον έχουν βγάλει... κομπιουτεράκια για να υπολογίσουν πόσους βαθμούς χρειάζονται για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

