Υπερυπολογιστής έβγαλε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να προκριθεί στο Champions League

Από χθες το απόγευμα, μετά και τη νίκη επί της Καραϊράτ με 1-0 στην Αστάνα, οι ελπίδες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play offs του Champions League αναπτερώθηκαν.

Με 9 ματς να απομένουν για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον έχουν βγάλει... κομπιουτεράκια για να υπολογίσουν πόσους βαθμούς χρειάζονται για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

