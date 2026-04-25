Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, έμεινε στη Stoiximan GBL το Μαρούσι: Τα ζευγάρια των πλέι οφ

Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL σήμανε και τον υποβιβασμό του Πανιωνίου. Οι κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 75-65 από τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο και τερμάτισαν στην τελευταία θέση. Ο πανιώνιος ισοβάθμησε με το Μαρούσι, που έχασε στην Πυλαία από τον ΠΑΟΚ, όμως μειονεκτεί στην ισοβαθμία και έτσι βαθμολογικά παίρνει τον δρόμο για την Α2.

Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του και συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, κατέκτησε την τρίτη θέση αφήνοντας 4η την Ένωση. Η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι οφ είναι ο Κολοσσός που νίκησε την Καρδίτσα και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ηρακλή στην Πάτρα.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85

Προμηθέας - Ηρακλής 97-85

Άρης - Πανιώνιος 75-65

Κολοσσός - Καρδίτσα 91-80

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94

Η τελική κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 24-0

2. Παναθηναϊκός 19-5

3. ΠΑΟΚ 17-7

4. ΑΕΚ 16-8

5. Άρης 14-10

6. Περιστέρι 14-10

7. Μύκονος 9-15

8. Κολοσσός 8-16

-------------------------

9. Προμηθέας 8-16

10. Ηρακλής 8-16

11. Καρδίτσα 7-17

12. Μαρούσι 6-18

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-18

Τα ζευγάρια των πλέι οφ

Ολυμπιακός - Κολοσσός

Παναθηναϊκός - Μύκονος

ΠΑΟΚ - Περιστέρι

ΆΕΚ - Άρης