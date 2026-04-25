Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, έμεινε στη Stoiximan GBL το Μαρούσι: Τα ζευγάρια των πλέι οφ

Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL σήμανε και τον υποβιβασμό του Πανιωνίου. Οι κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 75-65 από τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο και τερμάτισαν στην τελευταία θέση. Ο πανιώνιος ισοβάθμησε με το Μαρούσι, που έχασε στην Πυλαία από τον ΠΑΟΚ, όμως μειονεκτεί στην ισοβαθμία και έτσι βαθμολογικά παίρνει τον δρόμο για την Α2.
Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του και συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, κατέκτησε την τρίτη θέση αφήνοντας 4η την Ένωση. Η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι οφ είναι ο Κολοσσός που νίκησε την Καρδίτσα και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ηρακλή στην Πάτρα.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76
ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85
Προμηθέας - Ηρακλής 97-85
Άρης - Πανιώνιος 75-65
Κολοσσός - Καρδίτσα 91-80
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94
Η τελική κατάταξη της Stoiximan GBL
1. Ολυμπιακός 24-0
2. Παναθηναϊκός 19-5
3. ΠΑΟΚ 17-7
4. ΑΕΚ 16-8
5. Άρης 14-10
6. Περιστέρι 14-10
7. Μύκονος 9-15
8. Κολοσσός 8-16
-------------------------
9. Προμηθέας 8-16
10. Ηρακλής 8-16
11. Καρδίτσα 7-17
12. Μαρούσι 6-18
-------------------------
13. Πανιώνιος 6-18
Τα ζευγάρια των πλέι οφ
Ολυμπιακός - Κολοσσός
Παναθηναϊκός - Μύκονος
ΠΑΟΚ - Περιστέρι
ΆΕΚ - Άρης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.