«Υπόθεση μηνών» η απαγόρευση των τρανς αθλητριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες - Τι εξετάζει η Επιτροπή

Όταν η Λόρελ Χάμπαρντ (Laurel Hubbard) ανέβηκε στην κόκκινη σκηνή στο Τόκιο και άρχισε να σηκώνει ένα βάρος 120 κιλών, έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς γυναίκα που αγωνίστηκε σε σόλο αγώνισμα σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα από αυτό το ιστορικό στιγμιότυπο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πλησιάζει στην εφαρμογή απαγόρευσης για τις τρανς γυναίκες που αγωνίζονται στην γυναικεία κατηγορία εγκαίρως για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες το 2028.

Οι πληροφορίες του Guardian, αναφέρουν ότι η απογόρευση μπορεί να τεθεί σε ισχύ τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Μια τέτοια πολιτική θα απέφευγε επίσης πιθανή σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, αφού υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να εμποδίσει τις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται στον γυναικείο αθλητισμό τον Φεβρουάριο.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αντιμετωπίζει ακόμα εσωτερική αντίσταση όσον αφορά την απαγόρευση των αθλητών με διαφορές σεξουαλικής ανάπτυξης (ΔΣΑ), οι οποίοι γεννήθηκαν γυναίκες αλλά έχουν αρσενικά χρωμοσώματα και επίπεδα ανδρικής τεστοστερόνης.

Πολλοί άλλοι αθλητές, σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόκειται να επηρεαστούν από τη νέα πολιτική, η οποία φαίνεται πιθανό να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τον Φεβρουάριο του 2026, και τα όνειρά τους να αγωνιστούν στην κορυφή του αθλήματός τους θα μπορούσαν να διαλυθούν.

Η πρώτη τρανς αθλήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Λόρελ Χάμπαρντ | WorldWeightlifting@YouTube

Ποια είναι η νέα πρόδρος της ΔΟΕ

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), υπό τη νέα πρόεδρο Κρίστι Κόβεντρι, βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με την πολιτική απαγόρευσης που έχει «έρθει στο τραπέζι».

Η 41χρονη Κρίστι Κόβεντρι είναι Ολυμπιονίκης κολυμβήτρια από τη Ζιμπάμπουε, γνωστή για τις επιτυχίες της στην κολύμβηση, και από τις 23 Ιουνίου 2025 είναι η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση.

Οι θέσεις της για τα τρανς άτομα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις καθώς υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προηγουμένως, τα ολυμπιακά αθλήματα είχαν την εξουσία να αποφασίζουν ατομικά σχετικά με το εάν τα τρανς άτομα μπορούσαν να αγωνιστούν, υπό τη προϋπόθεση πάντα να έχουν μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει o Guardian αυτό θα αλλάξει τώρα με την Κίρστι Κόβεντρι, η οποία έχει επανειλημμένα τονίσει την επιθυμία της να «προστατεύσει τον γυναικείο αθλητισμό».

Ολυμπιακοί Αγώνες: Το τεστ που επαληθεύει το «βιολογικό φύλο»

Ακόμη δεν είναι σαφές ποια πολιτική θα ακολουθήσει η Ολυμπιακή Επιτροπή με φόντο τη συμμετοχή των τρανς ατόμων στους Αγώνες.

Ωστόσο, υπάρχουν μεμονωμένες αθλητικές ομοσπονδίες όπως η World Athletics έχουν εφαρμόσει νέες πολιτικές που απαιτούν βιολογικές εξετάσεις για αθλητές σε γυναικείες κατηγορίες.

Αυτές οι εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μη επεμβατικά επιχρίσματα από το μάγουλο ή εξετάσεις ξηρού αίματος, ελέγχουν την παρουσία του γονιδίου SRY στο χρωμόσωμα Υ ή μετρούν τα επίπεδα τεστοστερόνης, και έχουν σχεδιαστεί για να επαληθεύουν το βιολογικό φύλο και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των γυναικείων αθλημάτων.

Οι αθλητές πρέπει να υποβληθούν στη δοκιμή μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η περίπτωση της Ιμάν Κελίφ το 2024

Η συζήτηση περί τρανς ατόμων στον αθλητισμό φέρνει και πάλι στο προσκήνιο την Ιμάν Κελίφ. Η θέση της Ιμάν Κελίφ (Imane Khelif) στο διεθνές μποξ έχει γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στον αθλητισμό.

Η Αλγερινή πυγμάχος, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 στην κατηγορία γυναικών 66 κιλών, βρέθηκε στο επίκεντρο νομικών διαφορών, κανονιστικών διαμαχών και παγκόσμιας συζήτησης σχετικά με την επιλεξιμότητα των φύλων στον αθλητισμό.

Η Κελίφ βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της κριτικής το 2023, όταν η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) την απέκλεισε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, επικαλούμενη αποτυχημένες δοκιμές επιλεξιμότητας φύλου. Η απόφαση δεν συνοδεύτηκε ποτέ από διαφανή επιστημονικά στοιχεία, και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) απέρριψε αργότερα τα ευρήματα της IBA ως αυθαίρετα.







