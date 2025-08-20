Ζαφείρης – ΠΑΟΚ: Το παρασκήνιο του deal των 10+2 εκατ. ευρώ και η... επόμενη κίνηση του Δικέφαλου

Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ γράφει ήδη ιστορία. Όχι μόνο γιατί πρόκειται για την ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ από τον Δικέφαλο, αλλά και γιατί πίσω από το deal των 10+2 εκατομμυρίων ευρώ κρύβεται ένα παρασκήνιο γεμάτο εντάσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις και αποφασιστικές κινήσεις.

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, έμοιαζε ανένδοτος.

«Ο Ζάφι δεν πωλείται», διαβεβαίωνε με στόμφο, θέλοντας να δείξει ότι ο 22χρονος Έλληνας μέσος ήταν αναντικατάστατος για τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Η πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.