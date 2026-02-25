Μενού

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ζαλγκίρις Κάουνας φιλοξενεί τον Ολυμπιακό απόψε (25/02) για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις
Ο Ντόρσεϊ στο Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις | INTIME/ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
  • Α-
  • Α+

Ο Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται απόψε (25/02) τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Λίγο νωρίτερα (19:45, Novasports 4) η πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Παρτίζαν, ενώ στις 21:30 υπάρχουν τα Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (Novasports Start) και Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα (Novasports 5).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ