Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται απόψε (25/02) τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Λίγο νωρίτερα (19:45, Novasports 4) η πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Παρτίζαν, ενώ στις 21:30 υπάρχουν τα Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (Novasports Start) και Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα (Novasports 5).
