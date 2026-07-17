Ζιντάν: Αναλαμβάνει το τιμόνι της εθνικής Γαλλίας

Ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας.

Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπλε στην κατάκτηση του τροπαίου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει αποφασίσει ήδη την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια.

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