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Ζιντάν: Αναλαμβάνει το τιμόνι της εθνικής Γαλλίας

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει κι επίσημα τον Ντιντιέ Ντεσάν.

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Ο Ζινεντίν Ζιντάν στο Μουντιάλ του 2006 | Getty
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Ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας.

Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπλε στην κατάκτηση του τροπαίου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει αποφασίσει ήδη την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια.

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