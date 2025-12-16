Ζολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Ξέφυγαν στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ούγγροι

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Ζολνόκι σε ένα αδιάφορο ματς για εκείνη, αφού είχε εξασφαλισμένη την πρώτη θέση στον όμιλο. Πλέον περιμένει αντιπάλους στη φάση των 16 του BCL.
H Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.
