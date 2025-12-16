Μενού

Ζολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Ξέφυγαν στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ούγγροι

Λύγισε υπό την πίεση της Ζολνόκι η ΑΕΚ, με τους Ούγγρους να προηγούνται σταθερά στο ματς, παίρνοντας απροσπέλαστη διαφορά στο τελευταίο 10λεπτο.

ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Ζολνόκι σε ένα αδιάφορο ματς για εκείνη, αφού είχε εξασφαλισμένη την πρώτη θέση στον όμιλο. Πλέον περιμένει αντιπάλους στη φάση των 16 του BCL.

Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.

