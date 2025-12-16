Ζολνόκι - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Ουγγαρία για το απόλυτο στο BCL η ΑΕΚ. Η «Ένωση» φιλοξενείται σήμερα από την Ζολνόκι με την αναμέτρηση να κάνει τζάμπολ στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 4.

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή της στους «16» του Basketball Champions League και θα αναζητήσει τη νίκη ώστε να ολοκληρώσει την πρώτη φάση των ομίλων αήττητη, μιας και μετρά ήδη 5-0.

Ο κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα σχολιάζοντας την αποψινή αναμέτρηση, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Ολοκληρώνονται αύριο οι υποχρεώσεις μας στον πρώτο γύρο του BCL. Eχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες έξι ημέρες, παίξαμε τρία ματς έχοντας πολλές απουσίες, με το ένα να κρίνεται στην παράταση και τα άλλα δύο να είναι κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες, πηγαίνοντας, πάντως, με τη νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε, κι ας είναι το ματς βαθμολογικά αδιάφορο. Δεν θα το παρατήσουμε. Η Σολνόκι έδειξε στοιχεία καλού μπάσκετ στο πρώτο ματς και θα δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να παίξουμε όσο καλύτερα».