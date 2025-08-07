Μενού

Ζωντανή για την πρόκριση η ΑΕΚ: 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα πρόκρισης μετά το 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.

Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ
Φάση από το ματς Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ | INTIME/ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
Η ΑΕΚ απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του Conference League μετά το 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, παρότι η ομάδα του Νίκολιτς προηγήθηκε με 2-0.

Η «Ένωση» ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και άνοιξε το σκορ στο 9'. Ο Πέτρος Μάνταλος έβγαλε φοβερή κάθετη μπαλιά στον Περέιρα, ο οποίος σημάδεψε σωστά για το 0-1.

Στο 15' έγινε το 0-2 όταν μετά από κόρνερ του Μάνταλου, ο Περέιρα κατέβασε την μπάλα, γύρισε στον Ρέλβας, ο οποίος με σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στη συνέχεια όμως, άρχισε η αντεπίθεση των Κυπρίων. Ο Κακουλής μείωσε σε 1-2 στο 18ο λεπτό και ο Γκόλντσον ισοφάρισε στο 31'.

 

