Ζότα Σίλβα: Ολυμπιακός - Πλησιάζει ο Πορτογάλος εξτρέμ

Ο Ολυμπιακός τρέχει για να υλοποιήσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και μετά τον Σμαϊλοβιτς είναι μία ανάσα από το να τελειώσει και την προσθήκη του Ζότα Σίλβα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος (1/8/99) εξτρέμ είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στους Πειραιώτες.
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