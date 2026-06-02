Ζουμπκόφ: ΑΕΚ - Πώς δημιούργησε φέτος σχεδόν μια ντουζίνα γκολ

Η ΑΕΚ κινήθηκε μεθοδικά και χωρίς να γίνει αντιληπτή έκλεισε πολύ γρήγορα με την έναρξη του καλοκαιριού την πρώτη μεταγραφική της προσθήκη από τις τρεις με τέσσερις που έχει στο αρχικό της πλάνο.

Η Ένωση συμφώνησε με την Τράμπζονσπορ για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρεμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ ο οποίος αναμένεται να περάσει τα ιατρικά στην Αθήνα και να υπογράψει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, για τέσσερα χρόνια ως το καλοκαίρι του 2030, σε ένα μεταγραφικό deal που φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

