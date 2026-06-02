Από το παρκέ στο αυτόφωρο: Καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ σε επεισόδιο με την αστυνομία στην Καλλιθέα

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε έλεγχο από άνδρες της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι είχαν σπεύσει στο σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η στάση του εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα να ακλουθήσει η προσαγωγή του.

Η κατάσταση φαίνεται να κλιμακώθηκε, καθώς ο καλαθοσφαιριστής φέρεται να αντέδρασε επιθετικά προς τους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της ομάδας.