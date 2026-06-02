Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες - Ούτε στα social, κάνω refresh, refresh»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού και μιλώντας τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και τα επαγγελματικά της, απέδειξε ότι ξέρει να αυτοσαρκάζεται.

Σε ερώτηση για το αν τη φλερτάρουν, η Βάλια Χατζηθεοδώρου έδωσε επική απάντηση:

«Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες έξω. Νομίζω γενικά οι άντρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, βέβαια, όχι ότι στα social μου στέλνουν. Γενικά τίποτα, άσε.

Έχω φίλες, ας πούμε, που στα social γίνεται χαμός, τους στέλνουν μηνύματα, αυτά. Κι εγώ κάνω refresh, refresh, refresh. Εντάξει, τι να κάνουμε...».

«Πίστευα ότι θα μου λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα, και ότι είχα μάθει κάπως να είμαι σε σχέσεις. Τώρα που είμαι σχεδόν δυο χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Βέβαια, διευκρίνισε ότι «τώρα, προφανώς, αν είναι να έρθει κάτι καλό εννοείται, με χαρά. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ. Συνήθως, όταν αποζητάς και κάτι, κάνεις και τις λάθος κινήσεις, και επειδή την έχω πατήσει είπα να αφήσω λίγο τα πράγματα να κυλήσουν με ροή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (που είχα πει ότι είχα βρει μηνύματα σε κινητό συντρόφου μου) είχα πει ότι είχα παραμελήσει κι εγώ λίγο τη σχέση.

Οπότε, κάπως αυτό μπορεί και να το δικαιολόγησα. Καλό είναι αυτά να μη γίνονται, βέβαια. Εντάξει; Αυτό».

Όσον αφορά τα επαγγελματικά η Βάλια Χατζηθεοδώρου δεν έκρυψε ότι θα της άρεσε να παρουσιάσει το My Style Rocks, αυτοσαρκαζόμενη και πάλι επειδή το έχει πει αρκετές φορές σε δηλώσεις της.

«Θα μου άρεσε να παρουσιάζω το My Style Rocks, το λέω συνέχεια και είναι σαν να παρακαλάω, αλλά δεν παρακαλάω», είπε η Βάλια Χατζηθεοδώρου χωρίς να κρύψει ότι «εγώ είμαι τηλεορασάκιας, δεν είμαι κορίτσι του YouTube, προτιμώ την τηλεόραση».