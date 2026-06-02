Στιγμές τρόμου βίωσε το βράδυ της Κυριακής (31/5) μια 22χρονη στον λόφο του Λυκαβηττού, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του skai, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:20, λίγο μετά τη λήξη της βάρδιάς της σε κατάστημα εστίασης της περιοχής.

Ο δράστης φέρεται να την ακολούθησε και στη συνέχεια επιχείρησε να την ακινητοποιήσει, προσπαθώντας να την αγκαλιάσει με τη χρήση βίας. Παρά τον αιφνιδιασμό της, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε άμεσα, καταφέρνοντας να τον απωθήσει.

Στην προσπάθειά της να διαφύγει από την πλαγιά του λόφου, έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά σε αγκώνες και γόνατα. Περίοικος που αντιλήφθηκε το περιστατικό επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει.

Ο άνδρας διέφυγε προς την περιοχή των Εξαρχείων και αναζητείται από τις Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.