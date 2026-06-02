Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Εξετάζεται να είχε ναρκώσει τα παιδιά για να μην ακούσουν - Στον εισαγγελέα ο 41χρονος

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη (02/06), ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες για το έγκλημα που έχει συνταράξει το πανελλήνιο.

Περί τις 12:00, ο δράστης του ειδεχθούς εγκλήματος, που κρατείται από χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο ίδιος, να σημειωθεί, έχει ομολογήσει την πράξη του αλλά επιμένει να κατηγορεί την 39χρονη ότι επιχείρησε να το επιτεθεί. Θεωρείται, δε, βέβαιο πως ήταν εκείνος που έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της για να σκηνοθετήσει τη σκηνή.

Τραγικά πρόσωπα τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, που παραμένουν στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη αγωνία για τα παιδιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, αστυνομικοί αναφέρουν πως τα κορίτσια, παρότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο των γονιών τους, δεν άκουσαν απολύτως τίποτα και κοιμούνταν.

Κατά την κρατική τηλεόραση, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και να τα είχαν ναρκώσει για να μην ακούνε, κάτι που θα εξηγούσε πώς δεν ξύπνησαν παρά τις κραυγές της μητέρας τους.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Το τελευταίο διάστημα οι καυγάδες του ζευγαριού ήταν έντονοι και δεν αποκλείεται και η πιθανότητα να άκουσαν αλλά να έμειναν στα κρεβάτια τους, συνηθισμένες πλέον στη βαρβαρότητα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι τις βρήκαν στον ύπνο.

Σημειώνεται πως γείτονες άκουσαν τη γυναίκα να φωνάζει βοήθεια και κάλεσαν την αστυνομία, που μετέβη γρήγορα στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας και τους άνοιξε την πόρτα ο δράστης.

Τα ρούχα ήταν γεμάτα κηλίδες αίμα και στην κρεβατοκάμαρα βρήκαν νεκρή την 39χρονη, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το λαιμό.

Οι μαρτυρίες για τη γυναικοκτονία

Γείτονες αναφέρουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν ακουστεί φωνές, ενώ το βράδυ της δολοφονίας άκουσαν τη γυναίκα να φωνάζει: «Αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα πάω στην αστυνομία».

Μία κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως πριν από κάποιο διάστημα είχε ακούσει φωνές και είχε καλέσει την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο για έρευνα, αλλά δεν είχε εντοπίσει τίποτα.

Η μητέρα του 41χρονου τον επισκέφθηκε στο Τμήμα, τον ρώτησε «γιατί», αλλά δεν άντεξε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Να σημειωθεί πως οι γονείς της 39χρονης δεν είναι εν ζωή, έχει μόνο μία αδελφή, και δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών.