Το 10 πιο cool αυτοκίνητα του 2025 με κάτω από 30.000 ευρώ

Μοντέλα από Mazda, Subaru, Honda, Ford, Toyota, Hyundai κλέβουν τις εντυπώσεις.

Αυτοκίνητο | Unsplash
Σε μια εποχή που οι τιμές των αυτοκινήτων ανεβαίνουν διαρκώς, υπάρχουν ακόμα μοντέλα που ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την οδηγική εμπειρία που προσφέρουν – χωρίς να ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ.

Η φετινή ετήσια λίστα της Kelley Blue Book για τα 10 πιο κουλ αμάξια κάτω των 30.000 ευρώ διαφέρει σημαντικά από την περσινή, επειδή περίπου τα μισά από τα προηγούμενα μοντέλα λόγω δασμών στις βιομηχανίες είδαν τις τιμές τους να εκτοξεύονται.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

