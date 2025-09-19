Ατίκα Μιρ: Ποια είναι η 10χρονη από την Ινδία που μπορεί να φτάσει μέχρι τη Formula 1

«Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος για να κάνεις μεγάλα πράγματα», είπε στις αρχές της εβδομάδας ο 15χρονος Όουεν Κούπερ, αφού έγινε ο νεότερος νικητής βραβείου στα Emmys. Kαι σήμερα, ακόμα ένα παιδί το απέδειξε. Σε ένα άθλημα που κυριαρχείται εδώ και δεκαετίες από άνδρες, η 10χρονη Ατίκα Μιρ (Atiqa Mir) έχει ήδη αφήσει το στίγμα της.

Την περασμένη Κυριακή, «έγραψε» ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός καρτ στα ΗΑΕ που κέρδισε αγώνα στην κατηγορία Minimax. Η ίδια είναι ένα από τα τρία κορίτσια στον κόσμο και το μοναδικό από την Ασία, που υπέγραψε συμβόλαιο με το πρόγραμμα «Discover Your Drive» της Ακαδημίας F1 της Formula 1.

